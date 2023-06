Star Wars Outlaws: ecco perché è ambientato tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi

Lo sviluppatore di Star Wars Outlaws, Massive Entertainment, ha rivelato il motivo per cui ha ambientato la sua nuova avventura a mondo aperto nel periodo tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

Parlando con IGN USA, il direttore creativo di Massive Entertainment, Julian Gerighty, ha spiegato che la scelta del periodo è dovuta in parte al fatto che i suoi colleghi sono tutti grandi fan della trilogia originale. Ovviamente però c'è anche una ragione più precisa che riguarda la sua storia a base di fuorilegge.

Il periodo che intercorre tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi è una pausa per la Ribellione, il che significa che non solo l'Impero sta imperversando, ma anche le organizzazioni criminali dell'Orlo Esterno hanno campo aperto.

"Quando abbiamo iniziato le discussioni con Lucasfilm, era molto chiaro che il periodo di un anno tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, è quello in cui i Ribelli non fanno parte del quadro", ha detto Gerighty. "L'Impero sta prendendo sempre più controllo, ma anche i cartelli stanno prendendo più potere, stanno sfruttando tutte queste debolezze. Quindi è davvero un momento in cui la malavita sta prosperando e non c'è situazione migliore di questo momento per un furfante affermato o alle prime armi per farsi le ossa".

In breve, il periodo scelto è quello adatto al tipo di storia che Massive Entertainment ha voluto raccontare. Potete vedere il video di gameplay di Star Wars Outlaws a questo indirizzo.