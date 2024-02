Final Fantasy 14 su Xbox Series X|S, data e dettagli sulla beta: il gioco richiede Game Pass?

Come riferito, la beta gratis di Final Fantasy 14 sarà disponibile dal 21 febbraio 2024 alle ore 9:00 italiane, solo per coloro che non hanno mai partecipato prima al gioco, consentendo così una prima introduzione al mondo online.

Abbiamo finalmente una data d'uscita ufficiale per quanto riguarda la beta di Final Fantasy 14 su Xbox Series X|S , con il MMORPG Square Enix che arriverà, in versione di prova, il 21 febbraio 2024 sulle console Microsoft, ma sembra che la versione completa richieda l'abbonamento a Game Pass per funzionare.

La questione dell'abbonamento a Game Pass necessario

Final Fantasy 14 Downtrail è la nuova maxi-espansione

Le istruzioni indicano anche alcune opzioni da attivare su Xbox per partecipare al gioco, trattandosi di un MMORPG, nel caso non si sia preso parte in precedenza a titoli del genere: in sostanza, si tratta di abilitare il gioco multiplayer, il cross-play, la comunicazione via chat vocale e testuale e altro, solitamente tutte cose già attivate di default.

La versione completa di Final Fantasy 14 verrà poi lanciata subito dopo la conclusione del periodo di beta, ma non c'è ancora una tempistica precisa: coloro che hanno preso parte al periodo di prova potranno proseguire da dove interrotto, trasferendo personaggi e progressi alla versione completa.

Una questione piuttosto dibattuta al momento riguarda però la necessità di un abbonamento a Xbox Game Pass Core (o superiore) per giocare online: nelle istruzioni è infatti riferito chiaramente che la versione beta gratuita non richiede alcun abbonamento, ma per passare alla versione completa sarà necessario possedere Xbox Game Pass Core.

Questo risulta in controtendenza rispetto a quanto visto su PlayStation: Final Fantasy 14 ha infatti un proprio abbonamento e sulle altre piattaforme non richiede ulteriori abbonamento per il gioco online, a questo punto attendiamo eventuali delucidazioni sul caso da parte di Microsoft o Square Enix.