Trentacinque anni di videogiochi nei Simpson

Finita la giornata a scuola, si torna a casa, il tempo di pranzare e dritti davanti alla TV per il momento più importante: ci sono i Simpson. Per chiunque abbia avuto l'infanzia o adolescenza negli anni Novanta, la disfunzionale famiglia di Matt Groening ha rappresentato una presenza rassicurante . Quel regolare appuntamento alle 14 suggellava una benvenuta ricarica per affrontare il pomeriggio, anche se a volte li vedevamo in prima serata con qualche puntata con ospiti speciali (chi ricorda Sgarbi? Eh, forse meglio scordarlo). In qualche modo, ci si sentiva tutti compresi dai personaggi della serie e le loro disavventure, sia i più piccoli che gli adolescenti tormentati.

Super Slugfest - traducibile come "la super festa delle botte" - è chiaramente ispirato alla popolarità di Punch-out in America, sia nelle sue versioni casalinghe che in sala giochi. Ciò che colpisce con gli occhi moderni è la grafica particolarmente avanzata. Considerando che era il 1990, una console casalinga in grado di portare sullo schermo animazioni di quella qualità, oltre a così grandi, era decisamente poco realistica. Possiamo perdonare l'ingenuità dell'idea, si trattava d'altronde della prima stagione del cartone. Teniamo in mente, però, come Super Slugfest si concentri sulla brutalità del pugilato, trattasi di titolo concentrato più sulla "violenza" dei colpi, che su aspetti simulativi.

Cronologicamente, il primo videogioco a comparire nella serie è Super Slugfest, nella puntata " Lisa sogna il blues " (S1E6), trasmessa in Italia a ottobre 1991 (quasi due anni dopo l'originale). Bart "Rambo" Simpson sfida Homer "il sacco" Simpson al pugilato virtuale, dall'alto delle sue cinquanta vittorie consecutive per KO. Homer perde di nuovo, restando talmente traumatizzato da sognare un Bart pixellato che lo riempie di pugni. Homer, poi, imparerà i giusti trucchi da un bambino (che, per qualche motivo, nella versione doppiata parla toscano), riuscendo quasi a ottenere la sua rivincita... ma ahimé, Marge arriverà a staccare l'elettricità e Bart coglierà l'occasione per "ritirarsi imbattuto".

Soffermiamoci un momento su Larry che rappresenta, nonostante il riferimento non proprio noto, un momento cruciale nell'analisi transmediale dei Simpson. Considerando quanto analizzato finora, emerge un chiaro modello di come gli scrittori della serie interpretassero i videogiochi. Nei Simpson, i giochi sono spesso violenti, nonché diseducativi (un gioco dove fai punti rubando!), e offrono sempre ricompense al giocatore per aver compiuto vari atti criminali. Insomma, sarebbe facile andare sul classico "i Simpson hanno previsto anche Grand Theft Auto", ma potremmo dire che trattasi di una deriva narrativa ispirata a quanto stava succedendo all'epoca in America. Di lì a poco con Mortal Kombat e Doom, esploderà del tutto il problema della violenza nei videogiochi e nasceranno i sistemi di rating, i Simpson stavano anticipando di poco i tempi.

Storia diversa per Larry the Looter, tradotto in Italia come " Larry il saccheggiatore ", comparso nell'episodio Radio Bart (S3E12). Si tratta di un titolo d'azione 2D con tipica giocabilità a scorrimento dove, nei panni di Larry, dobbiamo esplorare una città saccheggiando tutto quello che troviamo. Per esempio, vediamo Bart che incontra un negozio d'elettrodomestici, ne spacca la vetrina e arraffa tutto quel che trova. Di lì a poco, verrà beccato dal proprietario che finirà Larry con un colpo di fucile e Bart perde la partita

Nella terza stagione - uscita in America nel 1991 - arrivano diversi altri videogiochi, tra cui ricordiamo "Touch of Death", o "il Tocco della Morte", nel secondo episodio " Quando Flanders fallì ". Bart lo gioca dopo essere scappato dalle lezioni di karate; alla ricerca di uno svago, si balocca con una sorta di versione alternativa di Kung Fu Master. Per quanto il nome possa facilmente far pensare a Mortal Kombat, nell'anno di produzione del cartone il gioco Midway non era ancora uscito. Trattasi, di nuovo, di un titolo violento e incentrato sull'uccisione dei nemici a mani nude, tra ninja e samurai.

I vincitori non usano droghe, ha ha ha!

George Bush prende a calci il generale panamense

Se volessimo ulteriore conferma di questa deriva, altro ottimo esempio è Svisceratore 4 (Disembowler IV), descritto da Bart come "il gioco in cui dei condannati tentano di colpirsi a vicenda con uncini arrugginiti". Siamo nella sesta stagione, negli anni novanta inoltrati, ma gli scrittori della serie continuano a leggere il mondo dei videogiochi nella medesima maniera, pur con un elemento di novità. In Svisceratore non c'è solo la violenza come tema principale, ma anche la fascinazione quasi accecante che questi i casalinghi esercitano sul giovane e impressionabile pubblico. Non a caso, è nell'episodio "Homer l'acchiappone" (S6E9) che la baby sitter usa la cartuccia a mo' di esca per convincere Bart a fare i suoi doveri.

Esempio dimenticato, invece, è Panamian Strongman (non tradotto), comparso in "Finché la barca va" (S5E9). Non è molto chiara la giocabilità, ma probabilmente il gioco vorrebbe essere una parodia del classico Rampage della Midway, il titolo dove si distruggevano palazzi usando degli enormi mostri mutanti. Il riferimento politico è, invece, meno noto in Italia, visto che rimanda all'invasione di Panama da parte degli USA, nel 1989, con l'obiettivo di deporre il generale Manuel Noriega. Infatti, dopo la caduta del Panamian Strongman dal grattacielo, questo viene preso a calci da George Bush che lo prende in giro con "i vincitori non usano droghe" (rifacendosi alla nota frase che compariva nelle sale giochi dell'epoca).

Se Panamian Strongman non ha lasciato tracce, potrebbe comunque rientrare nella narrativa principale dei videogiochi nei Simpson come "politicamente scorretti". Nello stesso episodio, invece, compare un altro titolo che esula completamente dal nostro discorso. Vediamo, infatti, il secchione Martin Prince che gioca a My Dinner with André, usando un joystick per scegliere la frase per far proseguire una fitta conversazione intellettuale. Qui, chiaramente, gli scrittori stanno facendo satira sul fatto che solo un secchione noioso come Martin giocherebbe a un titolo ricercato e senza violenza. Verrebbe da pensare, però, che sia un peccato che le visual novel non siano mai arrivate nelle sale giochi dell'epoca.