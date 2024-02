Suicide Squad: Kill the Justice League ha 'sprecato' il Batman di Kevin Conroy? Parla un'autrice

Suicide Squad: Kill the Justice League ha "sprecato" il Batman di Kevin Conroy? Di fronte all'accusa mossa da IGN, una degli autori del gioco di Rocksteady Studios, Amy-Leigh Shaw, ha reagito con fermezza.

La presenza della storica voce del Cavaliere Oscuro è stata rivelata nel trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League pubblicato in occasione dei The Game Awards 2022. Come sappiamo, Kevin Conroy è morto qualche settimana prima e questa è stata dunque una delle sue ultime interpretazioni di Batman.

"Molti fan sono furiosi per via del ruolo di Batman in Suicide Squad: Kill the Justice League, e a ragione: ecco perché il Batman di Kevin Conroy è sprecato nel gioco", si legge nel titolo dell'articolo di IGN, e la risposta di Amy-Leigh Shaw non si è fatta attendere.

"Kevin è stato un nostro compagno di squadra e molti di noi hanno lavorato a diretto contatto con lui per anni", ha scritto l'autrice. "Mi aspetto che dei giornalisti videoludici lo sappiano, e capiscano quanto sia indelicato utilizzare la sua memoria per fomentare odio."

"Non abbiamo bisogno che degli estranei ci dicano cosa avrebbe pensato Kevin del gioco: ce lo ha detto lui stesso."