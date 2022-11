Kevin Conroy, morto lo storico doppiatore di Batman nei cartoni e nei videogiochi

Kevin Conroy, lo storico doppiatore di Batman nei cartoni animati e nei videogiochi, è morto all'età di 66 anni a causa di una malattia. La sua scomparsa ha colpito profondamente l'intera industria dell'entertainment, i fan e i colleghi.

Voce ufficiale dell'Uomo Pipistrello fin dai tempi dell'iconica Batman: The Animated Series, Conroy ha donato carattere e spessore al celebre eroe di casa DC nelle sue apparizioni al di fuori dai fumetti, togliendosi anche lo sfizio, qualche tempo fa, di interpretarlo "fisicamente" nella miniserie live action Crisi sulle Terre Infinite.

La morte dell'attore è avvenuta nella giornata di ieri, ma è stata resa nota solo nelle scorse ore. "È stata per me una fra le persone più care al mondo, lo amavo come un fratello", ha dichiarato Mark Hamill, che con Conroy ha condiviso tante esperienze avendo doppiato Joker.

"Kevin era un attore brillante. Per diverse generazioni il suo è stato il Batman definitivo, uno di quegli scenari ideali in cui prendono l'uomo perfetto per la parte, e ciò rendeva il mondo un posto migliore. (...) Sarà sempre il mio Batman."

Paul Dini, produttore proprio di Batman: The Animated Series, ha detto di lui che "sapeva portare la luce ovunque, che fosse nello studio di registrazione, dando il massimo, o prendendosi cura del personale di primo intervento durante l'11 settembre, oppure assicurandosi che tutti i fan che lo aspettavano potessero avere un momento insieme a Batman."