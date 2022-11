Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition ora disponibile come update gratis

A partire da ora è disponibile Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition, la nuova edizione del gioco che omaggia il quarantesimo anniversario della serie, introducendo tanti contenuti inediti. È disponibile come aggiornamento gratuito per chi già possiede il gioco o è abbonato a Xbox Game Pass.

Se ancora non lo avete fatto inoltre, vi consigliamo di leggere l'intervista di Multiplayer.it a Jorg Neumann e Tyson Weinert di Asobo Studio in occasione dell'anniversario della serie che abbiamo pubblicato oggi.

Come detto in precedenza Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition include un gran numero di contenuti. Nello specifico parliamo di 37 tra aerei, alianti ed elicotteri con modelli di volo unici, 25 aeroporti curati nei minimi dettagli, 4 aeroporti commerciali classici, 14 eliporti e 15 aeroporti per alianti.

Nello specifico, l'aggiornamento della 40th Anniversary Edition di Microsoft Flight Simulator introduce: