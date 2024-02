Final Fantasy 7 Rebirth: la demo sembra avere qualche problema grafico, per Digital Foundry

A sollevare la questione è stato GamingTech su X, il quale ha riferito che la demo è "pessima" dal punto di vista grafico. "La qualità delle texture è veramente bassa , ci sono pop-in costanti e un sacco di shimmering sui dettagli. A quanto pare questo gioco dovrebbe essere stato creato appositamente per PS5 e non è un porting, giusto?"

Un possibile problema sul post processing

Final Fantasy 7 Rebirth è in arrivo

"Ha alcuni problemi grossi e piuttosto sorprendenti", ha riferito Linneman, "Un sacco di rimasugli che derivano dall'Unreal Engine 4 ma anche alcune bizzarre scelte di design per quanto riguarda il modo in cui gli asset vengono messi insieme. La qualità dell'immagine non è buona nella modalità performance ma almeno sembra girare bene".

La cosa strana è che la risoluzione in modalità performance sembra ufficialmente bloccata a 1440p, dunque si tratterebbe di un valore anche decisamente positivo, in grado di mantenere un livello di dettaglio notevole.

L'aspetto confuso e sfumato che emerge in diversi casi sembra causato da alcuni problemi specifici, che secondo Linneman potrebbero essere derivati dagli effetti di post processing. Questi porterebbero la risoluzione a "un quarto" del valore standard dell'immagine, creando un effetto decisamente fastidioso.

Ovviamente, bisogna ricordare che si tratta solo di una demo, dunque il gioco in versione definitiva potrebbe non avere alcun problema del genere. Nel frattempo, per conoscerla meglio vi rimandiamo alla prova finale del secondo capitolo del Remake in cui descriviamo le nostre impressioni sulla demo di Final Fantasy 7 Rebirth.