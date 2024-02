Xbox continuerà a produrre console: Phil Spencer avrebbe rassicurato i dipendenti, per un report

La reporter Shannon Liao, specializzata in videogiochi, ha riferito che Microsoft avrebbe tenuto già martedì scorso un incontro generale presso una hall del quartier generale in cui Phil Spencer avrebbe comunicato l'intenzione di continuare a produrre Xbox, escludendo dunque la possibilità che la compagnia passi ad essere soltanto un publisher third party.

In base a un altro report proveniente da insider, dunque anche in questo caso nulla di ufficiale, sembra che Phil Spencer abbia già rassicurato i dipendenti sul fatto che Xbox continuerà a produrre console , dunque Microsoft non avrebbe intenzione di uscire dal mercato hardware da gioco.

In attesa degli annunci ufficiali

Restiamo in attesa della comunicazione ufficiale della prossima settimana

Non ci sono menzioni alla possibilità che Xbox diventi multipiattaforma con il passaggio di esclusive su PlayStation e console Nintendo, cosa che sembrava emergere da alcuni rumor e che nel corso della settimana si è ingigantita a dismisura.

Nelle ore scorse abbiamo assistito a una certa regressione di queste voci, con alcuni dei leaker che avevano lanciato l'idea a ritrattare le questioni, come quella di Starfield su PS5, e altri che suggeriscono maggiore calma perché al momento non c'è nulla di chiaro sulla politica multipiattaforma.

È possibile che Hi-Fi Rush e Sea of Thieves possano approdare su altre console, ma al momento questa sarebbe l'unica parte "certa" per alcune fonti. Quanto riportato sul discorso di Phil Spencer, che peraltro parlerà al pubblico la settimana prossima per svelare il futuro pianificato per Xbox, è comunque interessante.

In particolare, il riferimento al fatto che Xbox continuerà a persistere in una politica che coinvolge "diverse tipologie di dispositivi" apre ad alcune prospettive, come appunto l'uscita di giochi su più piattaforme (cosa che in effetti avviene già regolarmente in molti casi, specialmente sul fronte Activision Blizzard) o forse anche l'idea che ci siano diversi hardware previsti da parte di Microsoft Xbox.