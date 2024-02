Armored Core 6: le vendite superano le aspettative di Kadokawa, la casa madre di FromSoftware

"Sia su base annuale che nel terzo trimestre, le vendite sono diminuite rispetto all'anno precedente, quando Elden Ring di FromSofware aveva contribuito in modo significativo, ma anche di recente le vendite di questo titolo sono rimaste costanti e il nuovo titolo Armored Core 6 Fires of Rubicon ha contribuito oltre le aspettative", recita il documento per gli azionisti di Kadokawa.

Nell'ultimo resoconto per gli azionisti, Kadokawa , la società madre di FromSofware, ha dichiarato che le vendite di Armored Core 6: Fires of Rubicon hanno superato le aspettative dell'azienda.

Ottime notizie in vista di un nuovo capitolo?

Insomma, Kadokawa appare soddisfatta, laddove in precedenza aveva parlato di ottimi numeri in madrepatria, ma aveva suggerito che quelli nel resto del mondo non fossero particolarmente alti. Evidentemente il periodo natalizio e gli sconti proposti sui vari store hanno dato il loro frutti.

Ciò, oltre che per le casse del colosso giapponese, è una buona notizia anche per i fan della serie in prospettiva di un nuovo capitolo in tempi relativamente brevi, dopo il periodo di stasi tra il quinto e il sesto capitolo durato ben 11 anni.

Nello stesso report, Kadokawa ha parlato anche di nuovi contenuti da parte di FromSoftware che genereranno incassi sul medio e lungo termine, il che potrebbe essere un riferimento all'attesissima espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring.