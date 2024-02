Ark Survival Ascended: l'aggiornamento 1.034.054 cancella le novità per risolvere un problema

Ecco l'annuncio di Studio Wildcard sul server Discord del gioco: "Stiamo riportando l'Official Network alla build precedente, che dovrebbe ripristinare gli oggetti persi. Aumenteremo anche il tasso di Evento Evoluzione a 3 volte e, nel frattempo, ci occuperemo del problema in vista di una futura patch. Grazie per la vostra pazienza!".

Studio Wildcard ha rilasciato l'aggiornamento 1.034.054 di Ark Survival Ascended per riportare il gioco allo stato precedente così da risolvere dei problemi che causavano la perdita di oggetti e altri errori. Nel caso nel quale abbiate perso il conto, questa è la terza patch pubblicata per il gioco questa settimana.

Le ultime novità per Ark Survival Ascended

Inoltre, anche la versione per PC è stata modificata e la versione per Xbox è stata equiparata a quella per PC. Sono stati risolti anche dei problemi di rendering e degli errori che rischiavano di causare la perdita dei salvataggi.

Negli ultimi giorni, sono stati risolti degli exploit, dei crash del gioco e del server ed è stata disabilitata una funzione di tracciamento dei cuccioli di dinosauro per evitare dei crash su console.

Recentemente, Studio Wildcard ha dovuto anche rimandare il trasferimento dei server, per il dispiacere dei fan.