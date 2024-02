Star Wars: The Bad Batch, il trailer 'Confinamento' ci mostra il dramma di Crosshair

Disney e LucasFilm hanno pubblicato un nuovo trailer di per la stagione finale di Star Wars The Bad Batch. Si tratta di una breve clip da un minuto che mostra uno dei protagonisti della serie, Crosshair, mentre si trova in confinamento.

Il video, che trovate qui sotto, inizia con Omega - altro personaggi principale della serie - che parla con Crosshair, dicendogli di essere solo ora arrivata da lui poiché ci sono troppe guardie a sorvegliarla. Omega cerca di convincerlo a fuggire, ma Crosshair si è arreso e le dice di andarsene prima di creare problemi per entrambi.

Chi ha visto le precedenti stagioni ricorderà in che modo Crosshair è stato catturato e imprigionato e che il resto della squadra sta arrivando per salvarlo.