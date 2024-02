Knuckles: il trailer ha battuto tutti i record di visualizzazione di Paramount

Knuckles, di cosa parla?

Knuckles

Ambientato tra gli eventi di Sonic Il Film 2 e Sonic Il Film 3, la serie TV vede Knuckles (doppiato da Idris Elba) in un viaggio "esilarante e ricco di azione alla scoperta di se stesso", quando accetta di addestrare Wade (Adam Pally) come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna.

Il cast di Knuckles comprende anche Stockard Channing (The West Wing), Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Scott Mescudi (Don't Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso), Julian Barratt (Mindhorn), Rory McCann (Game of Thrones), Cary Elwes (Mission: Impossible - Dead Reckoning), Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), Paul Scheer (Black Monday) e Rob Huebel (Childrens Hospital). Ben Schwartz riprende il suo ruolo di Sonic the Hedgehog, mentre Colleen O'Shaughnessey torna anche nel ruolo di Tails e Tika Sumpter riprende il suo ruolo di Maddie.

Ricoridamo anche che il terzo film di Sonic the Hedgehog è già stato autorizzato e dovrebbe debuttare nelle sale a dicembre di quest'anno.