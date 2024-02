GTA 6, il Joker della Florida si arrende: non farà più causa, ma vuole doppiare il suo personaggio

A quanto pare Lawrcence Sullivan, conosciuto ai più come il "Joker della Florida", sembra ormai aver gettato la spugna e non vuole più fare causa a Rockstar Games. Ora, infatti, non chiede più 10 milioni di dollari di risarcimento, ma vorrebbe comunque doppiare a tutti i costi il personaggio basato sulle sue fattezze. Si accontenterebbe anche di un piccolo contributo, come 50.000 - 100.000 dollari.

"GTA, Rockstar, Take-Two, dobbiamo parlare", ha detto Sullivan. "Non vi citerò più in giudizio. Sono passati due mesi interi. Non mi avete ancora contattato. Facciamo la cosa giusta. Mostratemi 50.000, 100.000 dollari. Fatemi dare la voce al personaggio, fatemi andare ai meet-and-greet quando il gioco uscirà, firmare autografi, fare foto con i fan. Andiamo amico, abbiamo fatto notizia in tutto il mondo, in ogni blog. Ogni testata giornalistica ha parlato di me nel gioco. Tutti sanno chi sono, credetemi. Quindi GTA, Rockstar, dobbiamo parlare".

Nel tentativo di convincere Rockstar Games, Sullivan ha anche aggiunto di essere il motivo principale per cui GTA 6 è popolare in questo momento: "Sto rendendo il gioco più rilevante. La gente vuole giocarci. Sono il motivo per cui il gioco è così in voga in questo momento".