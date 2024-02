Like a Dragon: Infinite Wealth, la patch 1.35 risolve dei blocchi all'avanzamento

Alcuni bug causano anche il blocco della progressione , quindi si tratta di un'update di grande importanza per tutti i giocatori. Ci sono poi varie correzioni per i Sujimon, ovvero i "pokémon" di Like a Dragon Infinite Wealth (ma senza rischio di causa legale). Poco sotto potete trovare la patch note completa.

RGG Studio ha pubblicato una nuova patch per il suo gioco di ruolo di successo, Like a Dragon: Infinite Wealth . Si tratta dell' aggiornamento 1.15 e si occupa principalmente di risolvere una serie di bug.

I dettagli dell'aggiornamento di Like a Dragon: Infinite Wealth

Ichiban si gode il mare in Like a Dragon: Infinite Wealth

La Patch 1.15 di Like a Dragon: Infinite Wealth recita come segue:

Corretto un bug che in rari casi poteva causare un crash durante le battaglie con i Sujimon.

Migliorata la riproduzione della musica nelle playlist in modo che la riproduzione riprenda dal punto in cui è stata interrotta.

Corretto un bug per cui il bonus di stato al passaggio di livello non si rifletteva correttamente quando si cambiava lavoro.

È stato risolto un bug nelle Hawaii, dove i personaggi si bloccavano occasionalmente nei muri durante le battaglie in alcune aree, interferendo con i progressi.

Risolti diversi bug nell'isola di Dondoko, come il mancato avanzamento del gioco in determinate condizioni e un problema che faceva fluttuare degli ospiti dell'isola.

Risolti i problemi di progressione e di modifica della squadra Sujimon in determinate condizioni nelle sottostorie Sujimon.

Miglioramento degli errori di ortografia e dei problemi di localizzazione.

Risolti vari altri bug per migliorare la stabilità e la qualità.

DSO Gaming aggiunge poi un'informazione non precisata dalla patch note e che quindi non possiamo confermare ma segnaliamo per completezza. La testata afferma che uno dei vantaggi aggiunti dall'aggiornamento è il miglioramento nell'uso di DLSS 3 Frame Generation, che ora non causa più problemi.

Ricordiamo che subito dopo il lancio Like a Dragon: Infinite Wealth ha superato 1 milione di copie vendute nel mondo.