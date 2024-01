GTA 6: il Joker della Florida ora vuole doppiare il suo personaggio, ha cambiato idea

Con l'attesa che monta per GTA 6 continua anche la bizzarra vicenda del Joker della Florida, all'anagrafe Lawrence Sullivan, ex-criminale che, riconoscendosi rappresentato all'interno del trailer di presentazione del gioco, chiede ora di entrare a far parte del progetto e poter interpretare e doppiare il personaggio che dovrebbe essere la versione videoludica di sé stesso.

Come probabilmente ricorderete, l'ultima richiesta avanzata da Sullivan, in un'escalation di pretese, era di ben 10 milioni di dollari, come una sorta di compenso per non effettuare una denuncia nei confronti di Rockstar Games e Take Two, colpevoli a suo dire di aver sfruttato le sue fattezze per promuovere GTA 6, ma a quanto pare nel frattempo il personaggio in questione ha deciso di cambiare approccio e ora vuole entrare nel progetto.



Tutto è iniziato con la pubblicazione del fenomenale trailer di GTA 6, che è finito per essere uno dei video più visti in assoluto su YouTube sul fronte dei videogiochi, come era facile aspettarsi vista l'attesa che contraddistingue il nuovo capitolo della serie Rockstar Games.

All'interno del video, nelle sezioni che riguardano la costruzione del mondo di Vice City e composte da scene che riprendono video, situazioni e personaggi reali creando una sorta di parodia di Miami, c'è stato spazio anche per un criminale inquadrato all'interno di una sorta di telegiornale nel mondo di gioco.