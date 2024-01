Splatoon 3, Torre dell'Ordine ha una data di uscita e un trailer

Torre dell'Ordine, l'Ondata 2 del Pass di Espansione di Splatoon 3, ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Nintendo con il trailer che trovate qui sotto: il contenuto sarà disponibile a partire dal 22 febbraio.

Presentato durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, Torre dell'Ordine ci metterà nei panni di Numero 8, che si risveglia all'improvviso in una piazza Coloropoli misteriosamente deserta e priva di colori. Cos'è successo?

Per scoprirlo dovremo affrontare un viaggio insieme ad Alga, uno dei componenti delle Tenta Cool, risalendo la Torre dell'Ordine e potenziando in maniera progressiva le nostre abilità in questa promettente esperienza single player.