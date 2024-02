Ark: Survival Ascended, il trasferimento dei server è rimandato di nuovo: ecco la nuova data

La reazione dei fan di Ark: Survival Ascended

Sebbene gli sviluppatori del gioco stiano chiaramente lavorando per risolvere i complicati problemi e consentire il trasferimento dei server su tutte le piattaforme, i fan ritengono che lo studio si stia "mettendo in imbarazzo" per i continui ritardi nei trasferimenti. In risposta al ritardo, un utente ha scritto su Twitter: "Magari non indicate delle date per poi cambiarle 5 volte... alcune cose non cambiano mai".

Un altro utente ha fatto eco allo stesso sentimento, dicendo: "Perché annunciate qualcosa se non siete pronti. È imbarazzante per voi a questo punto".

Sebbene molti siano frustrati per i continui ritardi, altri credono che Studio Wildcard dovrebbe concentrarsi sugli aggiornamenti della "qualità della vita" e sulla correzione dei bug, a causa della scarsa ottimizzazione del gioco.

