Battlefield: il prossimo capitolo della serie uscirà a fine 2025, secondo un'indiscrezione

Stando a quanto riportato dall'insider Tom Henderson, il prossimo Battlefield dovrebbe uscire tra la fine del 2025 e il 2026, con il rischio di arrivare a fine anno. Quindi manca ancora un bel po' per poterci giocare.

Henderson è considerato molto affidabile per quanto riguarda le sue fonti interne all'industria, visto l'alto numero di voci di corridoio confermate con il tempo.

Comunque sia, stando a quanto scritto, il progetto sarebbe quello di lanciarlo tra ottobre e novembre 2025, ma i piani potrebbero cambiare a causa di diversi fattori. Internamente DICE sta cercando di evitare gli errori commessi in passato, in particolare con Battlefield 2042, quindi l'uscita potrebbe slittare al 2026, nel caso in cui il gioco non fosse davvero pronto.

Inoltre, come sottolineato da Henderson, il 2025 è già pieno di grossi blockbuster in arrivo, primo fra tutti GTA 6, in particolare nella seconda metà dell'anno, quindi EA potrebbe voler evitare il confronto, nonostante le differenze di genere.