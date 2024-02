Suicide Squad Kill The Justice League, l'easter egg segretissimo è già stato trovato

La Senior Producer di Rocksteady Games, nota come Red su Twitter, aveva poco tempo fa svelato la presenza di un easter egg in Suicide Squad: Kill the Justice League di cui "solo dieci persone conoscono l'esistenza", facendo quindi intendere che si trattasse di qualcosa di molto difficile da scovare. Be', qualcuno l'ha già trovato.

Un utente ha infatti segnalato un easter egg da lui trovato e Red ha confermato che si trattava proprio di quello. Qual è? Una canzone cantata dai quattro protagonisti del gioco nei titoli di coda di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Non si tratta quindi di un qualche oscuro riferimento a un personaggio apparso in un singolo albo a fumetti all'alba della DC, ma "solo" di una trovata simpatica inventata da Rocksteady Games.