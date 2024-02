Death Stranding 2 On The Beach: Higgs non è basato su Joker, ma su questo altro personaggio

In Death Stranding 2 On The Beach vi saranno tanti personaggi nuovi, ma anche alcuni ritorni. Uno di questi è Higgs, che dopo le sorti del primo capitolo torna in una nuova veste (rossa e oro, per la precisione) con tanto di chitarra. A cambiare è anche il suo trucco, che richiama un famoso personaggio del cinema. Chi ha detto Joker? Qualcuno, pare, ma è assolutamente la risposta sbagliata. Non abbiamo ancora la conferma da parte di Kojima, ma per chi non l'avesse colto precisiamo che Higgs richiama chiaramente Il Corvo, interpretato da Brandon Lee nel film del 1994.

Il riferimento è chiaro sotto vari punti di vista. Basta vedere il trucco, il fatto che si tratti di un personaggio ucciso e tornato per vendicarsi e che suoni una chitarra. Potete vedere qui sotto un'immagine che mostra il volto del Corvo (a destra) e vi renderete subito conto della somiglianza con Higgs (a sinistra) da Death Stranding 2 On The Beach.

Kojima è un grandissimo amante del cinema ed è normale per lui inserire riferimenti cinematografici nei videogiochi. Prendere ispirazione da un film di 30 anni fa per la creazione di un personaggio di Death Stranding 2 On The Beach non è affatto strano.