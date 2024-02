Elden Ring: nuovi contenuti a 'medio e lungo termine', si intende anche Shadow of the Erdtree?

In tal senso, ci sono varie azioni in corso, compreso lo sviluppo di un DLC maggiore , ovvero Shadow of the Erdtree. Inoltre, si afferma che Spike Chunsoft ha intenzione di pubblicare Shiren the Wanderer 4 all fine dell'anno fiscale, che ci sarà un investimento sul mobile e che ci sono vari giochi in sviluppo anche per console.

Come potete vedere poco sotto nell'immagine, viene detto che "FromSoftware si impegnerà ancora di più per migliorare i guadagni sul medio e lungo termine ."

Elden Ring Shadow of the Erdtree, arriva nel "medio e lungo termine"?

L'unica immagine di Elden Ring Shadow of the Erdtree disponibile

La domanda è quando Shadow of the Erdtree sarà disponibile. Si potrebbe infatti supporre che il DLC sia previsto nel "medio e lungo termine" in quanto i contenuti aggiuntivi di Elden Ring vengono segnalati come parte della strategia per aumentare i guadagni futuri, ma non vi è la conferma che questo sia quanto intende Kadokawa.

Non è impossibile che il riferimento sia più generico e il fatto che non viene citato il nome del DLC non è cosa da poco. In ogni caso, per il momento non abbiamo una data di uscita ufficiale e non possiamo dire di più.