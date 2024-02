Kadokawa compra ACQUIRE: la compagnia di FromSoftware ingloba gli autori di Octopath Traveler

"Per rafforzare la capacità di creare IP nei giochi come parte della nostra strategia di business, abbiamo trasformato ACQUIRE Corp. in una sussidiaria interamente controllata", ha dichiarato la società nei suoi risultati fiscali per il trimestre concluso il 31 dicembre 2023.

Chi è ACQUIRE

Octopath Traveler II

ACQUIRE è stata fondata nel 1994 e sviluppa e commercializza titoli di gioco originali per console, oltre a dedicarsi allo sviluppo su commissione.

Oltre alla serie Octopath Traveler per Square Enix, l'azienda ha sviluppato anche le serie Tenchu e Way of the Samurai, rispettivamente di proprietà delle filiali FromSoftware e Spike Chunsoft del Gruppo Kadokawa. La sua serie autopubblicata più nota è Akiba's Trip.

Per il momento non ci sono informazioni riguardo ai futuri giochi di ACQUIRE presso Kadokawa Corporation.

Kadokawa Corporation è meglio nota in qualità di compagnia madre di FromSoftware, autori di Elden Ring e del tanto atteso Shadow of the Erdtree.