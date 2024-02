Homeworld 3: la data di uscita è stata rimandata dopo le reazioni dei giocatori

Gearbox publishing e Blackbird Interactive hanno annunciato che la data di uscita di Homeworld 3 è stata spostata al 13 maggio. Il periodo di accesso anticipato inizierà il 10 maggio.

Il giorno di uscita iniziare era l'8 marzo 2024. "Recentemente abbiamo anche riunito un gruppo di giocatori esterni alla nostra organizzazione per giocare il gioco completo", ha dichiarato Gearbox in un comunicato. "Questo ha portato a ulteriori intuizioni e prospettive che saranno incorporate per rendere Homeworld 3 la migliore esperienza possibile".

Homeworld 3 è l'ultimo nato di un franchise di lunga durata che ha debuttato nel 1999. Gli ultimi due titoli sono Homeworld Mobile e il prequel Homeworld: Deserts of Kharak. Homeworld 3 sarà disponibile su PC.