Persona 3 Reload è il gioco venduto più velocemente di sempre di ATLUS: i numeri

ATLUS ha annunciato che le spedizioni fisiche e le vendite digitali di Persona 3 Reload hanno superato il milione di unità in tutto il mondo. Ciò rende Persona 3 Reload il titolo ATLUS venduto più velocemente di sempre.

Persona 3 Reload è stato pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 2 febbraio in tutto il mondo. È disponibile anche tramite Xbox Game Pass.

Il tweet ufficiale recita, in traduzione: "Persona 3 Reload ha venduto 1.000.000 di copie in tutto il mondo nella sua prima settimana, diventando il gioco venduto più velocemente nella storia di ATLUS! Un enorme grazie alla nostra comunità per il suo incredibile supporto! Non vediamo l'ora di battere altri record insieme a voi".