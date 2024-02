Disney Plus ha perso 1,3 milioni di iscritti dopo l'aumento di prezzo, ma va tutto bene

Disney prevede inoltre di raggiungere la redditività per le sue attività di streaming nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 e che questa attività "sarà in ultima analisi un fattore chiave per la crescita degli utili dell'azienda".

Altri dati da Disney

Nel primo trimestre la Disney ha registrato "record storici di fatturato, utile operativo e margine operativo" per il suo reparto Esperienze, che comprende i Parchi Disney. Inoltre, i ricavi del trimestre sono stati "paragonabili a quelli del trimestre precedente, pari a 23,5 miliardi di dollari".

"Solo un anno fa abbiamo delineato un piano ambizioso per riportare The Walt Disney Company a un periodo di crescita sostenuta e di creazione di valore per gli azionisti", ha dichiarato Robert A. Iger, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company. "La nostra forte performance di quest'ultimo trimestre dimostra che abbiamo svoltato l'angolo e siamo entrati in una nuova era per la nostra azienda, incentrata sul rafforzamento di ESPN per il futuro, sulla trasformazione dello streaming in un'attività di crescita redditizia, sul rinvigorimento dei nostri studi cinematografici e sull'accelerazione della crescita dei nostri parchi e delle nostre esperienze".