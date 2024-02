WhatsApp apre le porte all'interoperabilità: impatti e ripercussioni

In base alla legislazione del Digital Markets Act, il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali, le piattaforme digitali identificate come "gatekeeper" hanno l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le altre piattaforme.

Ora, avvicinandoci alla scadenza del rispetto della normativa, è possibile delineare meglio come questa caratteristica funzionerà nella pratica.

Meta, chiamata a seguire le direttive insieme a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance e Microsoft, dovrà consentire l'interoperabilità agli utenti di WhatsApp per ricevere messaggi da altre piattaforme di messaggistica. Ciò porterà a una maggiore flessibilità nel modo in cui le persone comunicano online, segnando un punto di svolta per la nota piattaforma verde che si aprirà alla competizione in modo più ampio.

Sebbene il processo richiederà tempo prima di diventare un aspetto consolidato dell'esperienza degli utenti, va anche sottolineato che i servizi di messaggistica più piccoli non sono soggetti al vincolo di interoperabilità, lasciando loro la libertà di decidere se adottarla o meno.