Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition è disponibile, ecco il trailer di lancio

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition è disponibile in formato digitale su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Koei Tecmo.

Annunciata il mese scorso, la Complete Edition di Wo Long: Fallen Dynasty include i tre corposi e coinvolgenti DLC realizzati per il gioco di Team Ninja: Battle of Zhongyuan, Conqueror of Jiangdong e Upheaval in Jingxiang.

Non è tutto: gli sviluppatori hanno inserito anche un nuovo contenuto endgame, The Thousand-Mile Journey, che segna l'arrivo di personaggi provenienti dagli eserciti di Cao Cao, Sun Ce e Liu Bei, ma anche tipologie di armi inedite, nuovi scenari e Bestie Divine, livelli di difficoltà aggiuntivi e funzionalità estese.