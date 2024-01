Wo Long: Fallen Dynasty, annunciata la Complete Edition con data e dettagli

Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato la Complete Edition di Wo Long: Fallen Dynasty, un'edizione che includerà il gioco base, le tre espansioni e tutti i DLC. C'è già una data di uscita, fissata al prossimo 7 febbraio su PC, PlayStation e Xbox.

Forte di vendite per oltre un milione di copie e 3,8 milioni di giocatori, Wo Long: Fallen Dynasty ha saputo rinnovare il sistema di combattimento che il team giapponese aveva messo a punto per Nioh, puntando anche ad arricchire la struttura di gioco.

La Complete Edition consentirà di assaporare a fondo l'esperienza, spingendosi oltre la campagna originale per affrontare le espansioni Battle of Zhongyuan, Conquerer of Jiangdong e Upheaval in Jingxiang, magari utilizzando i set extra di armi e armature.