Persona 3 Reload, un trailer presenta le strutture urbane presenti nel gioco

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per presentare le strutture urbane disponibili nella campagna di Persona 3 Reload: attività commerciali e luoghi a cui potremo accedere per svolgere diverse mansioni.

Dai centri commerciali ai karaoke bar, dalle sale giochi ai ristoranti, dalle discoteche alle farmacie, passando infine per la stazione di polizia, ci sono diveri posti che avremo modo di visitare per fare compere, trascorrere il tempo o svolgere lavori part-time.

Tutto il resto potremo scoprirlo all'uscita di Persona 3 Reload, attesa per il 2 febbraio su PC, PlayStation e Xbox, in quest'ultimo caso disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one.