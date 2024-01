WhatsApp e iMessage nell'era del DMA: ecco come si preparano all'interoperabilità

La versione beta più recente di WhatsApp per iOS, secondo quanto riportato da WABetaInfo, presenta una sezione denominata " third-party chats ": questa sezione consentirà agli utenti di interagire con i messaggi provenienti da piattaforme diverse, come Telegram e Discord.

Costretti a collaborare

Screenshot della nuova funzione nella versione beta di WhatsApp per iOS

WhatsApp, come principale piattaforma di messaggistica istantanea, assume il ruolo di gatekeeper e, in ottemperanza al DMA, è tenuta ad assicurare l'interoperabilità con altri servizi simili.

Ciò implica che gli utenti di WhatsApp devono poter comunicare con chiunque, anche con chi utilizza servizi concorrenti come Telegram o iMessage e, come ci viene mostrato dalla nuova funzione in prova, Meta si sta muovendo in ottemperanza agli obblighi.

Più complessa la situazione prendendo in considerazione iMessage di Apple.

La compagnia sta cercando di eludere le restrizioni imposte dal DMA annunciando un supporto parziale allo standard RCS per iMessage.

Questa mossa sembra essere un tentativo da parte di Apple di accontentare i regolatori, cercando al contempo di mantenere le distinzioni tra le bolle blu e verdi per i diversi standard.

Attualmente, la questione è in fase di valutazione, e la decisione sulla conformità di iMessage allo standard RCS sarà resa nota nelle prossime settimane.

Lo scorso settembre, la Commissione Europea ha avviato un'indagine per valutare se l'applicazione di Apple dovrà adeguarsi alle nuove leggi antitrust.

La possibilità che Cupertino abbia evitato il problema sostenendo che il servizio non è ampiamente diffuso in Europa è da prendere in considerazione.

La decisione definitiva sulla conformità di iMessage al DMA sarà resa nota il prossimo mese.

Se la Commissione Europea conferma l'esclusione di iMessage dalle restrizioni, Apple potrebbe evitare di dover supportare le chat di terze parti per gli utenti europei.

In caso contrario, la società si vedrebbe costretta a rendere iMessage compatibile con altre piattaforme.