Tekken 8: i fan chiedono Tifa, al director piace, ma è tutto da vedere

I fan di Tekken 8 vorrebbero davvero avere Tifa di Final Fantasy VII tra i personaggi ospiti del gioco. Katsuhiro Harada non nega che gli piacerebbe, ma ha spiegato che per adesso non è stato deciso nulla in merito all'argomento.

Il tutto è nato da un post dello stesso pubblicato ieri su X in cui mostrava come Final Fantasy VII: Rebirth e Tekken 8 avessero lo stesso stallo al Taipei Game Show 2024, per il semplice fatto che Bandai Namco distrubisce il gioco di Square Enix sul territorio.

Un utente ne ha subito approfittato per chiedere "Tifa Lockhart sarebbe assolutamente INCREDIBILE se aggiunta a Tekken 8, Harada-San." Al che Harada ha risposto: "Sappiamo tutti che è attraente e lo capisco. Ma per ora non è stato deciso niente sui personaggi ospiti ecc."