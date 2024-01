Persona 3 Reload, un trailer dedicato alla strategia in battaglia

Persona 3 Reload torna a mostrarsi in video, stavolta con un trailer dedicato alla strategia in battaglia: un aspetto fondamentale per l'atteso remake del titolo targato Atlus, in uscita il prossimo 2 febbraio.

Dopo il sorprendente live action trailer con Aidan Gallagher, il Numero 5 di The Umbrella Academy, Persona 3 Reload continua dunque a portare avanti una campagna promozionale particolarmente intensa, che mira a valorizzare i tanti pregi di questo classico rivisitato.