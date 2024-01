Il trailer di lancio ci mostra alcuni di questi momenti, concentrandosi in particolare sul sistema di combattimento, davvero articolato e appassionante.

Al di là dello strano scenario, Like a Dragon: Infinite Wealth promette di far vivere ai giocatori una storia epica ed emozionante insieme ai due eroi uniti dal destino, che dovranno affrontare battaglie a turni e tanti mini giochi.

Il comunicato ufficiale ci ricorda inoltre che Like a Dragon: Infinite Wealth parte da una serie di eventi inattesi che portano Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu a vivere un'indimenticabile avventura ambientata tra il Giappone e le Hawaii.

Like a Dragon: Infinite Wealth è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows e PC (Steam).

L'editore SEGA e lo studio di sviluppo Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato la pubblicazione odierna di Like a Dragon: Infinite Wealth , un nuovo gioco della serie Yakuza , nonostante la particolare ambientazione vacanziera, definendolo uno dei più attesi del 2024.

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato la disponibilità di Like a Dragon: Infinite Wealth per tutte le piattaforme.

Outcast: A New Beginning, esplorazione e cultura nel trailer delle prenotazioni

Grazie per esserti registrato!

Segnalazione Errore

Like a Dragon: Infinite Wealth disponibile per tutti gli Yakuza che vogliono andare in vacanza