Outcast: A New Beginning, esplorazione e cultura nel trailer delle prenotazioni

Outcast: A New Beginning si presenta con il trailer delle prenotazioni, appena aperte, per mostrarci esplorazione e cultura: due elementi che fanno parte dell'esperienza di Cutter Slade sul pianeta Adelpha in questa nuova, interessante avventura.

Nell'ampio open world che avremo modo di visitare durante il gioco potremo infatti interagire con numerosi personaggi, portare a termini incarichi di vario genere e affrontare frenetici combattimenti sfruttando il nostro ricco arsenale, nonché alcuni poteri speciali.

In uscita il 15 marzo, Outcast: A New Beginning proverà insomma a rilanciare l'esperienza del primo action open world di sempre, realizzato proprio da Appeal nel 1999.