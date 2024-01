Licenziamenti Xbox: per Rami Ismail bisogna rivedere i rapporti tra impiegati e datori di lavoro

"Attualmente le persone hanno paura quando non carica Slack . Si sentono colpevoli di mantenere il posto di lavoro. Cliccano su un tweet sui licenziamenti in preda al panico per leggere la biografia e sapere se loro sono i prossimi." Quella descritta da Ismail è una situazione purtroppo molto comune all'interno delle compagnie videoludiche, dove la stabilità del posto di lavoro è minima e il timore di essere licenziati costante.

Una situazione esplosiva

L'intervento di Ismail

Ma i problemi non finiscono qui: "Le persone lavorano a un gioco per anni senza avere la certezza che sarà lanciato o se saranno licenziati prima di essere accreditati. Se potranno usarlo per trovare un nuovo lavoro, un qualsiasi lavoro. Impacchettano le loro vite per trovare dove andare a sopravvivere e scoprire quanto possa durare."

Insomma, il mondo dello sviluppo dei videogiochi è sempre più precario e i tanto decantati consolidamenti pare che abbiano solo peggiorato la situazione: "non è accettabile. Meritiamo un'industria dei videogiochi che si prenda cura delle persone che amano questo medium, che ci permettano di lavorare al meglio delle nostre possibilità, per realizzare i giochi migliori che possiamo, per vivere delle vite stabili con un lavoro stabile, creando grandi quantità di ricavi."

Insomma, per Ismail, "Svolgere il lavoro che amiamo, dentro team specializzati e multidisciplinari che amiamo, con gente che amiamo, su progetti che amiamo, per giocatori che amiamo, non dovrebbe comportare così tante preoccupazioni e paure e traumi solo per far salire le azioni di una compagnia da 3.000 miliardi di dollari di mezzo punto percentuali per una o due settimane."

Quindi il nostro ha concluso: "Se l'industria non vuole darci le basi del rispetto reciproco, dobbiamo cambiarla insieme. Meritiamo di meglio. Gli studenti che si laureano in questo caos meritano di meglio. I nostri colleghi meritano di meglio. Le nostre famiglie meritano di meglio. Dobbiamo prendere posizione, perché non si può continuare così."