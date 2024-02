No Man's Sky, l'update 4.51 corregge vari problemi dell'espansione Omega

Hello Games ha pubblicato una correzione per No Man's Sky. Più precisamente si tratta di una patch 4.51 per l'update Omega da poco reso disponibile. Si tratta di correzioni a vari problemi per Xbox, PC, PS4 e PS5.

Tramite il sito ufficiale il team scrive: "Salve a tutti, grazie a tutti coloro che stanno giocando all'aggiornamento Omega di No Man's Sky, in particolare a coloro che si sono presi il tempo di segnalare i problemi riscontrati tramite Zendesk o il crash reporting della console. Stiamo ascoltando attentamente i vostri commenti e abbiamo identificato e risolto un problema su Xbox. Queste correzioni sono incluse nella patch 4.51, ora disponibile."