Avatar La leggenda di Aang: il cosplay di Ty Lee realizzato da missbrisolo ci incanta

Avatar La leggenda di Aang è in arrivo su Netflix e permetterà a chi non ha avuto modo di guardare la serie animata di scoprire le storie di Aang, Katara, Zuko e tanti altri personaggi. Tra le varie è presente anche Ty Lee, un'avversaria dei protagonisti che però non si può non apprezzare. Anche il mondo del cosplay la ama e ora possiamo vedere il cosplay di Ty Lee realizzato da missbrisolo.

In questi scatti fotografici, missbrisolo non è insieme a melodymagsss, anch'essa in versione Ty Lee. Entrambi i cosplay sono ottimamente realizzati. Ty Lee è una esperta circense e anche se non è una dominatrice è in grado di combattere alla pari delle amiche.

Cosa ne pensate del cosplay di Ty Lee realizzato da missbrisolo?