No Man's Sky: Omega Update disponibile con nuove missioni e tante novità, trailer di lancio

No Man's Sky continua il suo lunghissimo percorso di arricchimento con l'arrivo anche dell'Omega Update, disponibile da oggi e contenente una grande quantità di nuovi contenuti, modalità e altro presentati attraverso il trailer di lancio visibile qui sotto.

L'aggiornamento porta il software alla versione 4.5 e introduce numerose novità alla simulazione spaziale sempre più ampia da parte di Hello Games.

In occasione del lancio del nuovo aggiornamento, sarà possibile giocare gratuitamente a No Man's Sky dal 15 al 19 febbraio, consentendo a tutti di provare il titolo in questione.

Numerose novità riguardano nuove missioni e contenuti inseriti all'interno dell'universo simulato del gioco, comprese nuove navi, nemici, oggetti e varie altre aggiunte che rendono il tutto ancora più ampio e ricco.