Metro Exodus celebra 5 anni e oltre 10 milioni di copie vendute, con teaser sul nuovo capitolo

Tempo di celebrazioni anche per Metro Exodus, con il gioco di 4A Games che festeggia oggi il suo quinto anniversario, dopo aver superato i 10 milioni di copie vendute in totale e dimostrando dunque il successo del franchise in questione, che si appresta a ricevere un nuovo capitolo.

"Metro Exodus compie 5 anni oggi e ora ha venduto oltre 10 milioni di copie", ha scritto l'account ufficiale del gioco su X, ricordando peraltro che "Metro tornerà in VR con Metro Awakening da parte di Vertigo Games nel 2024".



Non solo, il messaggio fa anche da teaser, sebbene molto vago, per il prossimo capitolo della serie: "e il prossimo gioco principale di Metro da parte di 4A Games...", si legge che arriverà "quando sarà pronto".