Avatar: The Last Airbender, annunciato un picchiaduro multiplayer competitivo

Il gioco sarà disponibile in formato di accesso anticipato nei primi mesi del 2025 . Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, incluso il titolo ufficiale e le piattaforme di riferimento, né è stato presentato un trailer o qualsivoglia materiale promozionale, con la promessa che verranno svelate maggiori informazioni in merito nel prossimo futuro.

Maximum Games ha annunciato una collaborazione con Paramount Consumer Products per dare vita a un picchiaduro multiplayer competitivo basato sull'universo di Avatar: The Last Airbender .

Che cos'è Avatar: The Last Airbender?

Avatar: The Last Airbender è una serie animata di grande successo andata in onda su Nickelodeon tra il febbraio del 2005 e luglio 2008, mentre in Italia è stata trasmessa dal dicembre del 2008 con il titolo Avatar: La Leggenda di Aang.

La serie è ambientata in un mondo immaginario ispirato all'oriente, in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti agli elementi acqua, terra, fuoco e aria. Protagonista della storia il dodicenne Aang, un Avatar a cui spetta il compito di far cessare le ostilità tra i quattro paesi, in guerra da un secolo, grazie alla sua abilità di padroneggiare tutti e quattro gli elementi, e ai suoi amici Katara, Sokka e Toph, che lo accompagnano nelle sue avventure.

Il prossimo 22 febbraio debutterà su Netflix una serie live action intitolata nello stesso modo, ovvero Avatar: La Leggenda di Aang.