Classifica giapponese, Super Mario Bros. Wonder torna al comando

Capace di totalizzare finora 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Super Mario Bros. Wonder punta con decisione a raggiungere i due milioni di unità solo nel mercato giapponese , e immaginiamo si tratti di un obiettivo alla sua portata.

Super Mario Bros. Wonder è tornato al comando della classifica giapponese , guadagnando ben otto posizioni rispetto alla scorsa settimana, mentre Persona 3 Reload ha perso terreno scendendo al quarto posto.

La classifica hardware

Per quanto riguarda invece la classifica hardware, Nintendo Switch è ancora saldo in testa con quasi 37.000 unità per il solo modello OLED, seguito nella top 10 da PS5 con quasi 35.000 pezzi e da Nintendo Switch Lite con 8.000 unità vendute: lo scarto è importante.