Embracer Group conferma la cancellazione di 29 giochi non ancora annunciati

Con i risultati finanziari di Embracer Group sono arrivate diverse brutte notizie per l'industria videoludica soprattutto per quanto riguarda i licenziamenti, a cui vanno aggiunti 29 giochi cancellati tra i progetti non ancora annunciati dal gruppo, tra luglio e dicembre.

Come abbiamo visto, Embracer ha confermato di aver licenziato quasi 1.400 dipendenti, con altri probabili tagli in arrivo, all'interno di una gigantesca ristrutturazione che dovrebbe portare a un consistente taglio delle spese e dei costi di produzione, nella quale rientra anche la cancellazione di vari progetti in sviluppo.

Tra questi, Embracer ha confermato di aver cancellato 29 giochi che non erano ancora stati annunciati, solo per quanto riguarda i mesi tra luglio e dicembre 2023, dunque una visione probabilmente ancora parziale della situazione interna alla compagnia.