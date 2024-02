Dune: Parte Due e Xbox, Timothée Chalamet e Austin Butler presentano la collaborazione

Dune: Parte Due e Xbox hanno dato vita a un'importante collaborazione che gli attori Timothée Chalamet e Austin Butler sono stati chiamati a presentare nel video che trovate qui sotto.

L'operazione non si limita all'espansione di Dune per Microsoft Flight Simulator, bensì si estende a due oggetti molto speciali, messi in palio dalla casa di Redmond tramite un giveaway su Twitter.

Stiamo parlando di una Xbox Series S griffata, con tanto di meraviglioso stand a tema Dune che riproduce un Ornitottero; e un controller anch'esso custom, che galleggia sulla propria base grazie a un sistema magnetico.