Dragon's Dogma 2 è il primo gioco Capcom a 80€ e non pare sarà l'ultimo

Dragon's Dogma 2 è il primo gioco di Capcom a costare 70 dollari / 80 euro, ovvero la cifra standard per i giochi di molti editori col passaggio alla nuova generazione. Si tratta forse di una scelta che non sarà ripetuta? Come potete immaginare, no, pare che diventerà la norma.

In un riepilogo di una riunione sui risultati finanziari, Capcom ha risposto a una domanda sulla politica dei prezzi dell'azienda, sottolineando che 69,99 dollari (79,99 euro per noi italiani) sono diventati la norma per i videogiochi tripla A in tutto il settore.

"Dragon's Dogma 2, la cui uscita è prevista per quest'anno fiscale, avrà un prezzo di 69,99 dollari", ha risposto Capcom. "I costi di sviluppo a livello industriale stanno aumentando e stiamo considerando una revisione dei prezzi come una delle opzioni. In definitiva, intendiamo adottare un approccio ponderato nel fissare i prezzi dei nostri giochi, verificando il feedback degli utenti". Questo fa pensare che 70 dollari diventeranno lo standard per i videogiochi Capcom.

Possiamo vedere anche su Amazon Italia come il gioco costi 80,99€.