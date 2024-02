Madame Web ha battuto in negativo tutti i record dei film Spider-Man di Sony

Madame Web è arrivato nelle sale il giorno di San Valentino e il film sta battendo alcuni record per la Sony... ma in negativo. Non solo ha il punteggio Rotten Tomoates più basso di tutti i film sull'Uomo Ragno prodotti da Sony, ma ha anche avuto il peggior weekend di apertura per i film. Madame Web è riuscito a guadagnare in sei giorni meno di quanto abbia fatto Morbius nei suoi tre giorni di apertura. La nuova avventura Sony-Marvel ha guadagnato 25,8 milioni di dollari in patria nel fine settimana.

Per fare un confronto, Spider-Man: Into the Spider-Verse ha guadagnato 35,3 milioni di dollari nel weekend di apertura, Morbius ha guadagnato 39 milioni di dollari, The Amazing Spider-Man ha guadagnato 62 milioni di dollari, Venom ha guadagnato 80,2 milioni di dollari, Spider-Man 2 ha guadagnato 88,1 milioni di dollari, Venom: Let There Be Carnage ha guadagnato 90 milioni di dollari, The Amazing Spider-Man 2 ha guadagnato 91,6 milioni di dollari, Spider-Man: Far from Home ha guadagnato 92,5 milioni di dollari, Spider-Man (2002) ha guadagnato 114,8 milioni di dollari, Spider-Man: Homecoming ha guadagnato 117 milioni di dollari, Spider-Man: Across the Spider-Verse ha guadagnato 120,6 milioni di dollari, Spider-Man 3 ha guadagnato 151,1 milioni di dollari e Spider-Man: No Way Home ha guadagnato 260,1 milioni di dollari.