Final Fantasy 7 Parte 3 ha già fatto dei passi in avanti: ecco a cosa ha lavorato Square Enix

Final Fantasy 7 Rebirth è veramente vicino e gli appassionati non vedono l'ora di mettere le mani sul prosegui dell'avventura di Cloud, Tifa, Barret e non solo. Ovviamente però non si tratterà di un finale, perché vi sarà anche una "Parte 3" (nome non ufficiale, ovviamente). Quando arriverà? Per ora è impossibile saperlo, ma Square Enix ha già iniziato a lavorarci e ha fatto qualche passo in avanti. Precisamente, pare che Square Enix abbia già iniziato a lavorare sulla sceneggiatura della terza parte di Final Fantasy Remake.

In una recente intervista con lo YouTuber Julien Chieze, il director di Rebirth Naoki Hamaguchi ha rivelato che il team di sviluppo ha "già fatto progressi" sul capitolo finale della trilogia, che attualmente si trova più o meno nello stesso stadio di produzione in cui si trovava Rebirth quando Final Fantasy 7 Remake è stato pubblicato nel 2020.

"Naturalmente non posso dirvi a che punto siamo, ma abbiamo già fatto progressi sulla sceneggiatura e stiamo pensando ad alcuni sviluppi", ha detto Hamaguchi.

E ha aggiunto: "Quando siamo arrivati alla fine dello sviluppo del Remake, abbiamo iniziato a parlare di un sequel con [lo sceneggiatore Kazushige Nojima] e penso che possiamo dire che oggi siamo nella stessa situazione".