Final Fantasy: nuovi dettagli su FF7 Rebirth, i remake di FF9, FF10 e FF10-3 da un leaker

Inoltre, come riportato in una precedente notizia, pare che Square Enix stia realizzando un porting di Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2 , che potrebbe far parte addirittura della line-up di lancio della nuova console.

Stando alle informazioni condivise da I Am Hero Too, Square Enix aveva in programma di pubblicare il remake di Final Fantasy 9 durante l'estate 2024. Usiamo il passato in quanto pare che il gioco abbia bisogno di ulteriori rifiniture e dunque il lancio potrebbe slittare di qualche mese.

I Am Hero Too si è scatenato su Reddit lanciando una serie di spifferate sui progetti in cantiere di Square Enix davvero interessanti, seppur da prendere con le molle, che riguardano tra l'altro il tanto chiacchierato remake di Final Fantasy 9 , nonché il rifacimento di Final Fantasy 10 e il sequel X-3 .

Un importante dettaglio su Final Fantasy 7 Rebirth (Spoiler)

Come accennato in apertura, I Am Hero Too ha anche condiviso un dettaglio davvero importante sullo svolgimento di Final Fantasy 7 Rebirth e che avrà grosse conseguenze anche per la terza e ultima parte di questo rifacimento. Ribadiamo: se non volete spoiler non proseguite con la lettura.

Stando a quanto condiviso a quanto pare le vicende di Final Fantasy 7 Rebirth si concluderà con un cambio di protagonista, di cui non ha svelato l'identità, in vista del terzo capitolo. Ciò sembrerebbe suggerire un punto di divergenza netto rispetto alla trama del Final Fantasy 7 del 1997... o forse no, visto che anche nell'originale (proveremo a rimanere sul vago) Cloud lascia il party per un certo periodo di tempo.

Come al solito vi suggeriamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili visto che non è possibile verificarle in alcun modo. A maggior ragione in questo caso, visto che parliamo di numerose informazioni che coprono più giochi differenti. Ricordiamo che I Am Hero Too in precedenza ha anticipato con grande precisione l'annuncio di Persona 3 Reload, ma in questo caso parliamo di una soffiata enorme, con cui sta mettendo in gioco tutta la sua credibilità da "gola profonda".