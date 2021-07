Final Fantasy X-3, Tetsuya Nomura ha la bozza in mano, ma Final Fantasy 7 Remake ha la priorità

In una recente intervista con Famitsu, Tetsuya Nomura, il director della serie di Final Fantasy, ha detto di avere tra le mani una bozza di Final Fantasy X-3 scritta da Kazushige Nojima in persona. Per il momento ci sono poche possibilità di veder sviluppato il gioco, Final Fantasy 7 Remake ha la priorità, ma le chance "non sono zero".

Questo potrebbe voler dire che uno dei seguiti più richiesti da parte di tutti i fan della Fantasia Finale potrebbe davvero essere preso in considerazione da Square Enix. Sicuramente non a breve, il team sta lavorando alacremente al Remake di Final Fantasy VII, ma un qualcosa potrebbe davvero succedere.

Anche perché il publisher giapponese ha già tra le mani una bozza del gioco, che andrà sicuramente espansa e approfondita, ma è già un qualcosa dal quale partire. Anche perché nelle intenzioni di Square Enix c'è la volontà di creare un seguito degno dei giochi originali, quindi un'opera di un certo spessore e non un semplice riempitivo.

I protagonisti di Final Fantasy X

L'ultimo capitolo originale, Final Fantasy X-2, è un videogioco del 2003 sviluppato per PlayStation 2. Nel 2013 uscì la raccolta Final Fantasy X/X-2 HD Remaster per tutte le principali piattaforme dell'epoca, poi riproposta negli anni seguenti anche su PS4 e PC. Le ultime due edizioni sono quelle per Xbox One e Switch del 2019.

Vi piacerebbe un ritorno di questa storica saga?