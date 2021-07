Loki, Stagione 2 su Disney+ annunciata nella scena mid-credit del sesto episodio

Loki tornerà con la Stagione 2, annunciata nella scena mid-credit del sesto episodio dello show disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.

Come avrete letto nella nostra recensione di Loki, la serie con protagonista Tom Hiddleston si pone senza dubbio come la produzione televisiva più interessante dei Marvel Studios, in attesa dei prossimi film.

Senza voler anticipare nulla circa il finale della prima stagione, nella scena mid-credit del sesto episodio vediamo l'inquadratura di alcuni documenti che riportano appunto la dicitura "Loki tornerà per la Stagione 2".

In effetti lo stesso Hiddleston aveva anticipato qualcosa su Twitter, dicendo che il sesto episodio avrebbe fornito molte risposte alle domande dei fan, ma al contempo avrebbe posto ulteriori interrogativi.

Curiosamente, al momento Loki è l'unica serie Disney+ a essere stata rinnovata per una seconda stagione: sappiamo che WandaVision 2 non è prevista, mentre esiste la possibilità di un ritorno per The Falcon and the Winter Soldier.