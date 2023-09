The Lord of the Rings: Return to Moria, costruisci, sopravvivi ed esplora le miniere più famose di sempre

Siamo rimasti intrigati da questo The Lord of the Rings: Return to Moria . L'idea di esplorare le famose miniere è già di per sé affascinante, ma è il poterlo fare con le regole di un survival a rendere tutto più interessante.

Scava ed esplora

Lord of the Rings: Return to Moria: andiam, andiam ah no, quella era Biancaneve

Esplorare il sottosuolo procedurale di The Lord of the Rings: Return to Moria ci porterà anche a scoprire luoghi unici, tracce del passaggio di eroi molto famosi, ed è proprio imbattendoci in questi snodi che avanzeremo nella sua silenziosa trama. Il gioco prevede anche delle missioni più dirette, sembra però incentrate solo all'avanzamento nel labirinto. Le funzioni da builder hanno invece il duplice obiettivo di permetterci di costruire una base nella quale prepararci alle successive spedizioni e allestire ponti e ponteggi per superare i punti più critici delle miniere o per raggiungere eventuali tesori. Quest'ultimo è un aspetto che ci piacerebbe vedere sfruttato a dovere, con passaggi pericolosi da puntellare e nuove strade da inventare, dubitiamo però che gli sviluppatori, almeno all'inizio, vogliano e possano spingersi così oltre. Ogni costruzione necessita di colonne, arcate e muri portanti per sorreggersi.

La socialità sembra invece stare particolarmente a cuore agli sviluppatori di Return to Moria. Fino in otto giocatori potranno agire contemporaneamente (anche se questo potrebbe non valere per tutte le versioni del titolo) così da creare imponenti fortezze sotterranee e ridenti casette nelle quali festeggiare tutti insieme l'arrivo della nuova birra appena distillata. Come in Sea of Thieves, qui senza strumenti ma solo tramite voci, si potranno armonizzare in tempo reale canti di gruppo che utilizzeranno un vocabolario nanico arricchito per l'occasione proprio dallo stesso linguista che ha lavorato per la trilogia di Petet Jackson. Se nei film il suo lavoro si è concentrato sull'elaborazione del Sindarin, in Return to Moria ha lavorato per espandere il Khuzdul del gioco.